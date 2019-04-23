В Артинском районе местный житель зарезан во время распития алкоголя

Как сообщает следствие, 21 апреля в вечерние время двое местных жителей совместно распивали спиртные напитки во дворе дома на улице Грязнова в поселке Арти. В ходе распития между ними возник конфликт. Местный житель 1975 года рождения нанес своему оппоненту несколько ножевых ранений в область грудной клетки. В результате полученных травм потерпевший 1987 года рождения скончался.