В Екатеринбурге в суд передано дело о поножовщине на лыжной базе
В Екатеринбурге в суд переданы материалы уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в покушении на убийство на территории лыжной базы, сообщает СУ СК по Свердловской области.
Следствием установлено, что 8 марта 2019 года обвиняемый в компании друзей отмечал день рождения своего знакомого, празднование проходило на территории лыжной базы в Екатеринбурге. В ходе застолья между молодым человеком 1992 года рождения и мужчиной 1968 года рождения произошел конфликт из-за упавшей крышки графина с алкоголем. Обвиняемый вклинился в спор и принял сторону более старшего оппонента.
Позже он вооружился ножом, напал на молодого человека и нанес ему несколько ранений. Предотвратить наступление летального исхода помогли сотрудники полиции, которых вызвал охранник базы. Потерпевший был доставлен в больницу.
В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 Уголовного Кодекса Российской Федерации. Материалы дела переданы в суд.