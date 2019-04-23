В Екатеринбурге в суд передано дело о поножовщине на лыжной базе

Следствием установлено, что 8 марта 2019 года обвиняемый в компании друзей отмечал день рождения своего знакомого, празднование проходило на территории лыжной базы в Екатеринбурге. В ходе застолья между молодым человеком 1992 года рождения и мужчиной 1968 года рождения произошел конфликт из-за упавшей крышки графина с алкоголем. Обвиняемый вклинился в спор и принял сторону более старшего оппонента.