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В Екатеринбурге в суд передано дело о поножовщине на лыжной базе
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Екатеринбурге в суд передано дело о поножовщине на лыжной базе

Сегодня, 15:35ПроисшествияФото: СУ СКР по Свердловской области
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