В Екатеринбурге восьмиклассник украл ограду с памятника погибшим в ВОВ
Сегодня, 19:20ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Двое екатеринбуржцев задержаны полицией по подозрению в краже части чугунной ограды с мемориала погибшим в годы ВОВ, сообщает пресс-служба УМВД Екатеринбурга.
Сюжеты: Екатеринбург
Молодых людей, кативших тележку из супермаркета, в которой находилась часть ограды, заметила местная жительница. Она позвонила в полицию. Женщину возмутило, что молодые люди похитили тележку из магазина, и она обратилась к ним с требованием ее вернуть.
Злоумышленники испугались и убежали. Полицейским удалось задержать подозреваемых в совершении преступления. Ими оказались двое молодых людей, одному из которых исполнилось 15, второму – 20 лет. Один из подозреваемых является учеником восьмого класса.
С 12 по 16 апреля юноши похитили четыре пролета ограждения и сдали их пункт приема металла за 1500 рублей.
В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
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