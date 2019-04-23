В Екатеринбурге восьмиклассник украл ограду с памятника погибшим в ВОВ

Молодых людей, кативших тележку из супермаркета, в которой находилась часть ограды, заметила местная жительница. Она позвонила в полицию. Женщину возмутило, что молодые люди похитили тележку из магазина, и она обратилась к ним с требованием ее вернуть.

Злоумышленники испугались и убежали. Полицейским удалось задержать подозреваемых в совершении преступления. Ими оказались двое молодых людей, одному из которых исполнилось 15, второму – 20 лет. Один из подозреваемых является учеником восьмого класса.

С 12 по 16 апреля юноши похитили четыре пролета ограждения и сдали их пункт приема металла за 1500 рублей.