В ИК-5 Нижнего Тагила попытались провезти 70 телефонов

22 апреля сотрудники колонии в ходе реализации оперативной информации проверили транспортное средство, въезжающее на территорию ИК-5. При осмотре под обшивкой пола был обнаружен тайник в виде второго дна из оцинкованного железа.

Проверяющие извлекли партию сотовых телефонов и аксессуаров для них, а также 10 колод игральных карт.

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