В ИК-5 Нижнего Тагила попытались провезти 70 телефонов
Сегодня, 17:01ПроисшествияФото: Пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
70 телефонов, 109 сим-карт, 28 наушников и 30 зарядных устройств попытались провезти в нижнетагильскую исправительную колонию №5 строгого режима, сообщает пресс-служба ГУФСИН России по региону.
22 апреля сотрудники колонии в ходе реализации оперативной информации проверили транспортное средство, въезжающее на территорию ИК-5. При осмотре под обшивкой пола был обнаружен тайник в виде второго дна из оцинкованного железа.
Проверяющие извлекли партию сотовых телефонов и аксессуаров для них, а также 10 колод игральных карт.
Видео
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Видео: youtube.com
Машина въезжала на территорию колонии для ремонта. Установлено, что принадлежит автомобиль жителю Серова.
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей