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В ИК-5 Нижнего Тагила попытались провезти 70 телефонов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В ИК-5 Нижнего Тагила попытались провезти 70 телефонов

Сегодня, 17:01ПроисшествияФото: Пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области
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