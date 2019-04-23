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В Краснотурьинске убийца троих человек приговорен к пожизненному заключению
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Краснотурьинске убийца троих человек приговорен к пожизненному заключению

Сегодня, 14:51ПроисшествияФото: СУ СК по Свердловской области
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