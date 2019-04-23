Житель Ревды приговорен к пяти годам за ранение полицейского ножом
В Арти к пяти годам лишения свободы приговорен житель Ревды, который ударил ножом в живот полицейского, причинив тяжкий вред его здоровью, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
10 сентября 2018 года неоднократно судимый житель Ревды, находясь в автомобиле, распивал алкогольные напитки. Данное правонарушение увидел припарковавшийся рядом участковый.
Правонарушитель, заметив полицейского, попытался уехать, однако участковый запрыгнул на переднее сидение автомобиля и вытащил ключи из замка зажигания. В это время злоумышленник нанес ножом проникающее ранение в живот.
В ходе задержания мужчина выкрикивал угрозы другому сотруднику правоохранительных органов, вследствие чего в отношении него были возбуждены два уголовных дела по статьям о применении опасного для жизни и здоровья насилия и угрозе применения насилия в отношении представителя власти.
Мужчина приговорен к пяти годам и пяти месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, также он выплатит компенсацию морального вреда в 250 тысяч рублей.