Житель Ревды приговорен к пяти годам за ранение полицейского ножом

10 сентября 2018 года неоднократно судимый житель Ревды, находясь в автомобиле, распивал алкогольные напитки. Данное правонарушение увидел припарковавшийся рядом участковый.

Правонарушитель, заметив полицейского, попытался уехать, однако участковый запрыгнул на переднее сидение автомобиля и вытащил ключи из замка зажигания. В это время злоумышленник нанес ножом проникающее ранение в живот.

В ходе задержания мужчина выкрикивал угрозы другому сотруднику правоохранительных органов, вследствие чего в отношении него были возбуждены два уголовных дела по статьям о применении опасного для жизни и здоровья насилия и угрозе применения насилия в отношении представителя власти.