В Екатеринбурге таксист обвиняется в изнасиловании пьяной пассажирки

По данным ведомства, преступление произошло 27 июня прошлого года. Обвиняемый таксист изнасиловал 24-летнюю девушку, воспользовавшись тем, что она находилась в сильном алкогольном опьянении.

В пресс-группе УМВД по региону сообщили, что после этого мужчина скрылся от полицейских. Его удалось задержать только в октябре 2019 года.