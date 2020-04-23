В Екатеринбурге таксист обвиняется в изнасиловании пьяной пассажирки
Сегодня, 20:15ПроисшествияФото: 1MediaInvest
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В Екатеринбурге будут судить таксиста, который обвиняется в изнасиловании пассажирки, находящейся в алкогольном опьянении, сообщает пресс-служба СКР по Свердловской области.
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По данным ведомства, преступление произошло 27 июня прошлого года. Обвиняемый таксист изнасиловал 24-летнюю девушку, воспользовавшись тем, что она находилась в сильном алкогольном опьянении.
В пресс-группе УМВД по региону сообщили, что после этого мужчина скрылся от полицейских. Его удалось задержать только в октябре 2019 года.
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