В Нижнем Тагиле из-за скопления мусора начало подтапливать музей-завод им. Куйбышева
Сегодня, 10:35ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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На территории завода-музея имени Куйбышева в Нижнем Тагиле началось подтопление водой из обводного канала плотины, сообщил МУП «Тагилсдорстрой».
Сюжеты: Нижний Тагил
Причиной стал скопившийся мусор. Так, из-за старых колес из соседних гаражей и обломков деревьев образовалась запруда. Вследствие этого поднялся уровень воды.
Очистка каналаВидео
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Видео: МУП "Тагилдорстрой"
Сотрудники МУП «Тагилдорстрой» с помощью экскаватора устранили завал и восстановили отток воды, чтобы не допустить затопления территории завода-музея.
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