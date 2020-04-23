В Нижнем Тагиле обнаружили труп, который около года пролежал в закрытой квартире
Сегодня, 12:32ПроисшествияФото: pixabay.com
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22 апреля в Нижнем Тагиле в квартире на Ленинградском проспекте был обнаружен труп мужчины. Дверь была закрыта изнутри, а личность погибшего пока не установлена, рассказал TagilCIty.ru руководитель следственного отдела по Дзержинскому району Анатолий Черноус.
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Погибший пролежал в квартире порядка года. По предварительным данным, смерть не носит криминальный характер, заявил Анатолий Черноус.
Все обстоятельства произошедшего выясняются.
Напомним, в начале апреля в Нижнем Тагиле было найдено тело пропавшего осенью 2019 года Егора Алерборна. Тело тагильчанина обнаружено недалеко от «Демидовской дачи» на берегу Тагильского пруда. Труп заметил сторож детского центра «Парус». Мужчина позвонил в дежурную часть. На место выезжали следователи и оперативники. Тело было направлено на судмедэкспертизу.
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