Врач из Екатеринбурга обвинила сотрудников ГИБДД в жестком задержании

19 апреля Ольга с мужем поехали в село Мраморское рядом с Полевским к 83-летней свекрови. Они повезли пожилой женщине продукты, поскольку самой ей тяжело передвигаться.

Супруг екатеринбурженки уехал на мотоцикле в город, она осталась, чтобы привезти свекрови воду. По словам женщины, когда она подъехала к дому, то увидела патрульную машину, которая остановилась там же.

До этого я видела патруль ГИБДД на перекрестке. Но не видела, чтобы они ехали за мной, пояснила Ольга.

Сотрудники ГИБДД потребовали предъявить документы, но женщина сказала, что оставила их в доме. Как рассказала Ольга, она начала убеждать гаишников, что вынесет документы из дома, но они отказались пускать ее туда.

Они начинают хватать меня за руки, я сопротивляюсь. Заламывают мне руки, роняют на землю, волоком тащат в машину. По ходу надевают наручники, рассказывает женщина.

Соседка рассказала, что увидела, как Ольгу тащат по земле в машину. Также она пояснила, что другие соседи не давали патрульной машине уехать, на протяжении двух часов убеждая сотрудников ГИБДД отпустить врача. После того, как на место приехала полиция, на женщину составили протоколы за езду без прав и за неповиновение сотрудникам полиции.

У женщины были зафиксированы гематомы, ушибы и ссадины. Она обратилась с заявлением в СК и полицию.