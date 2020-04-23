Житель Екатеринбурга вырастил в квартире 20 кустов конопли

Сотрудники полиции на улице задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Мужчина пытался скрыться от правоохранителей, но ему это сделать не удалось.

32-летний мужчина снимал квартиру у знакомого, ранее к уголовной ответственности не привлекался. В ходе проверки квартиры задержанного было обнаружено 20 кустов конопли, весы, различные упаковки и емкости.