Житель Екатеринбурга вырастил в квартире 20 кустов конопли
Сегодня, 18:07ПроисшествияФото: пресс-служба УМВД России по г.Екатеринбургу
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Екатеринбурге полицейские обнаружили в квартире местного жителя плантацию конопли, сообщает пресс-служба УМВД России по городу.
Сюжеты: Екатеринбург
Сотрудники полиции на улице задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Мужчина пытался скрыться от правоохранителей, но ему это сделать не удалось.
32-летний мужчина снимал квартиру у знакомого, ранее к уголовной ответственности не привлекался. В ходе проверки квартиры задержанного было обнаружено 20 кустов конопли, весы, различные упаковки и емкости.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, ему грозит до 20 лет заключения.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей