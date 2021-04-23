Два человека попали в больницу после ДТП с лосем под Екатеринбургом

Два человека попали в больницу после ДТП с лосем под Екатеринбургом
Сегодня, 07:43ПроисшествияФото: группа «Вконтакте» «Инцидент Нижний Тагил»
Двое свердловчан оказались в больнице из-за ДТП на Серовском тракте. Под Екатеринбургом автомобиль сбил лося.

Происшествие случилось в 22.30 недалеко от Таватуя. Лось выбежал на трассу и угодил под колеса иномарки, сообщают подписчики группы «Вконтакте» «Инцидент Нижний Тагил».

От удара у машины был поврежден бампер, замят капот, полностью разбито лобовое стекло и помята крыша. Животное погибло, а двое человек из автомобиля оказались в больнице.

Напомним, 21 апреля водитель иномарки сбил мотоциклиста и скрылся. Байкер получил перелом позвоночника. ГИБДД разыскивает водителя автомобиля. Предполагается, что он управлял Subaru Legacy.

Материалы по теме:
дтптрассалосьСеровская трассаНижний ТагилЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы