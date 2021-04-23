Два человека попали в больницу после ДТП с лосем под Екатеринбургом

Происшествие случилось в 22.30 недалеко от Таватуя. Лось выбежал на трассу и угодил под колеса иномарки, сообщают подписчики группы «Вконтакте» «Инцидент Нижний Тагил».
От удара у машины был поврежден бампер, замят капот, полностью разбито лобовое стекло и помята крыша. Животное погибло, а двое человек из автомобиля оказались в больнице.
Напомним, 21 апреля водитель иномарки сбил мотоциклиста и скрылся. Байкер получил перелом позвоночника. ГИБДД разыскивает водителя автомобиля. Предполагается, что он управлял Subaru Legacy.