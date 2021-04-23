Пропавшего 4 дня назад 19-летнего студента нашли мертвым в общежитии Краснотурьинска

Стало известно, что 19-летнего студента, которого искали четыре дня в Краснотурьинске, нашли мертвым в общежитии в комнате, запертой на ключ.

Второкурсника политехникума города Краснотурьинск Свердловской области обнаружили в одной из комнат общежития на четвертом этаже, сообщает паблик «Краснотурьинск Live» в соцсети «ВКонтакте». Погибший перестал выходить на связь в понедельник, 19 апреля. Несмотря на то, что его девушка подняла тревогу и просила охрану открыть дверь в комнату молодого человека, ей отказали. Вскрыли дверь лишь тогда, когда по коридору начал распространяться запах, пишет Е1. Сейчас на месте происшествия работает Следственный комитет. Точная причина смерти станет известна после вскрытия, оно назначено на 26 апреля,прокомментировал изданию источник с места событий. Известно, что парень рос в детдоме, он страдал эпилепсией. По предварительным данным смерть не криминальная. Напомним, пропавшая 14-летняя школьница из Алапаевска, которую два дня искали полиция и волонтеры, найдена мертвой 22 апреля. Пропавшая 14-летняя школьница из Алапаевска найдена мертвой

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