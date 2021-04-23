Расселенный дом на улице Высокогорская сгорел в Нижнем Тагиле

На месте возгорания работали пожарные, также приезжала скорая помощь. По информации паблика «Инцидент Нижний Тагил» «ВКонтакте» улица перекрыта для движения. На фотографиях можно увидеть, что из здания валит сильный дым, прибыло как минимум три единицы спецтехники.