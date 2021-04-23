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Расселенный дом на улице Высокогорская сгорел в Нижнем Тагиле

Расселенный дом на улице Высокогорская, 60 загорелся утром 23 апреля в Нижнем Тагиле.

Загорелся мусор на втором этаже на площади 30 квадратных метров, рассказали редакции TagilCity.ru в отделе надзорной деятельности.

На месте возгорания работали пожарные, также приезжала скорая помощь. По информации паблика «Инцидент Нижний Тагил» «ВКонтакте» улица перекрыта для движения. На фотографиях можно увидеть, что из здания валит сильный дым, прибыло как минимум три единицы спецтехники.

Фото:"Инцидент Нижний Тагил" "ВКонтакте"

Напомним, 22 апреля во время движения на перекрестке улиц Дружинина — Черноисточинское шоссе загорелся внедорожник. Пламя не удалось потушить с помощью огнетушителя, на место выезжали сотрудники МЧС.

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