Стали известны подробности ДТП с лосем и пострадавшей девушкой под Екатеринбургом

Напомним, происшествие случилось 22 апреля в 22.30 недалеко от Таватуя. Лось выбежал на трассу, по которой в это время ехала иномарка. В результате автомобиль сбил животное. От удара у машины поврежден бампер, замят капот, а также полностью разбито лобовое стекло и помята крыша.