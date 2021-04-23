Стали известны подробности ДТП с лосем и пострадавшей девушкой под Екатеринбургом

Водитель «Опель Астра», двигаясь по трассе, допустил наезд на лося. В результате женщина-пассажир пострадала.
Она получила травмы различной степени тяжести, сообщили TagilCity.ru в ГИБДД по Свердловской области.
Установлено, что водитель и его пассажирка ехали пристегнутыми ремнями безопасности. Водитель имеет стаж вождения 12 лет. К административной ответственности привлекался 10 раз.
На месте происшествия сотрудники ГИБДД провели замеры, составили процессуальные документы и опросили очевидцев.
Напомним, происшествие случилось 22 апреля в 22.30 недалеко от Таватуя. Лось выбежал на трассу, по которой в это время ехала иномарка. В результате автомобиль сбил животное. От удара у машины поврежден бампер, замят капот, а также полностью разбито лобовое стекло и помята крыша.