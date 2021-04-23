Стали известны подробности суицида 16-летней студентки в Екатеринбурге

Стали известны подробности суицида 16-летней студентки в Екатеринбурге
Сегодня, 13:04ПроисшествияФото: личная страница погибшей во "ВКонтакте"
Стали известны подробности суицида 16-летней студентки, тело которой было обнаружено во дворе многоэтажного дома на улице Павла Шаманова в Екатеринбурге.

16-летняя девушка, студентка первого курса радиотехнического колледжа Попова могла покончить с собой из-за личных переживаний, сообщает «КП-Екатеринбург», ссылаясь на источник в силовых структурах.

Инсайдер рассказал, что незадолго до смерти, девушка разговаривала со старшей сестрой и говорила, что недовольна своей внешностью и «совсем завралась».

Также известно, что погибшая пришла в Академический район специально, чтобы совершить задуманное, так как сама она жила на Широкой речке.

Напомним, девочка выпала из окна многоэтажки в Академическом районе Екатеринбурга 20 апреля. Она погибла от полученных травм на месте происшествия.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
происшествиеобществоАкадемическийсамоубийствоЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы