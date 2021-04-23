Стали известны подробности суицида 16-летней студентки в Екатеринбурге

16-летняя девушка, студентка первого курса радиотехнического колледжа Попова могла покончить с собой из-за личных переживаний, сообщает «КП-Екатеринбург», ссылаясь на источник в силовых структурах.
Инсайдер рассказал, что незадолго до смерти, девушка разговаривала со старшей сестрой и говорила, что недовольна своей внешностью и «совсем завралась».
Также известно, что погибшая пришла в Академический район специально, чтобы совершить задуманное, так как сама она жила на Широкой речке.
Напомним, девочка выпала из окна многоэтажки в Академическом районе Екатеринбурга 20 апреля. Она погибла от полученных травм на месте происшествия.