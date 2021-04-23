Строительный инструмент упал на мужчину в Екатеринбурге

Сегодня, 21:18ПроисшествияФото: скриншот видео паблика "Инцидент Екатеринбург" "ВКонтакте"
По его словам, клепальник упал на мужчину в возрасте около 30 лет. На данный момент пострадавший был доставлен в больницу № 36 Екатеринбурга, где его оперируют врачи.
Возможно, инцидент произошел из-за нарушений правил техники безопасности,сообщил изданию полковник Горелых.
Также по факту случившегося сотрудники территориального ОВД начали проверку, по итогам которой будет принято обоснованное решение.
Напомним, 21 апреля стало известно, что следственный комитет не стал возбуждать уголовное дело по факту смерти от удара током сотрудника УКБВ в Нижнем Тагиле.