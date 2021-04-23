Строительный инструмент упал на мужчину в Екатеринбурге

Строительный клепальник упал на мужчину в Екатеринбурге. Инцидент произошел вечером 23 апреля на улице Ткачей, 13. Об этом редакции TagilCity.ru рассказал глава пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, клепальник упал на мужчину в возрасте около 30 лет. На данный момент пострадавший был доставлен в больницу № 36 Екатеринбурга, где его оперируют врачи. Возможно, инцидент произошел из-за нарушений правил техники безопасности,сообщил изданию полковник Горелых. Также по факту случившегося сотрудники территориального ОВД начали проверку, по итогам которой будет принято обоснованное решение. Видео: паблик "Инцидент Екатеринбург" "ВКонтакте" Напомним, 21 апреля стало известно, что следственный комитет не стал возбуждать уголовное дело по факту смерти от удара током сотрудника УКБВ в Нижнем Тагиле. СКР не стал возбуждать уголовное дело из-за гибели рабочего УКБВ в Нижнем Тагиле

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