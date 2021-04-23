Три человека с признаками передозировки найдены без сознания в центре Нижнего Тагила

Один из мужчин сидел на скамейке. Он был одет в спортивную одежду. Еще двое — мужчина и женщина лежали на земле. На вид им всем около 30-35 лет. Об этом TagilCity.ru рассказали очевидцы произошедшего.
Там были обнаружены два мужчины и женщина с признаками передозировки. Все они доставлены в разные медицинские учреждения Нижнего Тагила для оказания помощи, прокомментировал ситуацию TagilCity.ru руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
Напомним, 25 мая 2016 года в фонтане напротив здания на проспекте Ленина, 46 было найдено тело 18-летнего молодого человека. Очевидцы-приятели сообщали, что парень сам прыгнул в фонтан. Через некоторое время они заметили, что ему требуется помощь. Однако приблизившись к фонтану почувствовали удары током. Причиной смерти назвали то, что молодой человек захлебнулся.