Три человека с признаками передозировки найдены без сознания в центре Нижнего Тагила

Три человека с признаками передозировки найдены без сознания в центре Нижнего Тагила
Сегодня, 00:00ПроисшествияФото: TagilCity.ru
Трое молодых людей найдены в центре Нижнего Тагила в районе Центральной аптеки на проспекте Ленина, 46 вечером 24 апреля около 22.30.

Один из мужчин сидел на скамейке. Он был одет в спортивную одежду. Еще двое — мужчина и женщина лежали на земле. На вид им всем около 30-35 лет. Об этом TagilCity.ru рассказали очевидцы произошедшего.

Там были обнаружены два мужчины и женщина с признаками передозировки. Все они доставлены в разные медицинские учреждения Нижнего Тагила для оказания помощи, прокомментировал ситуацию TagilCity.ru руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Площадь перед Центральной аптекой
Фото:TagilCity.ru

Напомним, 25 мая 2016 года в фонтане напротив здания на проспекте Ленина, 46 было найдено тело 18-летнего молодого человека. Очевидцы-приятели сообщали, что парень сам прыгнул в фонтан. Через некоторое время они заметили, что ему требуется помощь. Однако приблизившись к фонтану почувствовали удары током. Причиной смерти назвали то, что молодой человек захлебнулся.

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