Три человека с признаками передозировки найдены без сознания в центре Нижнего Тагила

Напомним, 25 мая 2016 года в фонтане напротив здания на проспекте Ленина, 46 было найдено тело 18-летнего молодого человека. Очевидцы-приятели сообщали, что парень сам прыгнул в фонтан. Через некоторое время они заметили, что ему требуется помощь. Однако приблизившись к фонтану почувствовали удары током. Причиной смерти назвали то, что молодой человек захлебнулся.