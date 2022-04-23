9-летний мальчик решил перебежать дорогу и угодил под колеса иномарки в Екатеринбурге

31-летняя свердловчанка сбила на своей иномарке мальчика, перебегавшего дорогу в неположенном месте. Ребенок отбился от других школьников, идущих по пешеходному переходу, и угодил под колеса Renault Kaptur.

Авария произошла вечером в пятницу, 22 апреля, на Самоцветном бульваре, 5 в Екатеринбурге. Renault Kaptur под управлением 31-летней свердловчанки двигался по проезжей части, когда внезапно на дорогу выбежал 9-летний школьник. Как рассказали Е1 в местном ГИБДД, мальчик отказался переходить дорогу по пешеходному переходу вместе со своими одноклассниками. Стражи порядка выяснили, что школьники пытались отговорить мальчика, однако он настоял на своем и выбежал на проезжую часть. В результате ДТП ребенка госпитализировали с переломом ноги. Девушка за рулем иномарки имеет стаж вождения 11 лет. Эксперты оценили влияние Ибрагима Абдулкадырова в кланах Нижнего Тагила

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