9-летний мальчик решил перебежать дорогу и угодил под колеса иномарки в Екатеринбурге

9-летний мальчик решил перебежать дорогу и угодил под колеса иномарки в Екатеринбурге
9-летний мальчик решил перебежать дорогу и угодил под колеса иномарки в Екатеринбурге
Сегодня, 13:57ПроисшествияФото: 1МI
31-летняя свердловчанка сбила на своей иномарке мальчика, перебегавшего дорогу в неположенном месте. Ребенок отбился от других школьников, идущих по пешеходному переходу, и угодил под колеса Renault Kaptur.

Авария произошла вечером в пятницу, 22 апреля, на Самоцветном бульваре, 5 в Екатеринбурге. Renault Kaptur под управлением 31-летней свердловчанки двигался по проезжей части, когда внезапно на дорогу выбежал 9-летний школьник. Как рассказали Е1 в местном ГИБДД, мальчик отказался переходить дорогу по пешеходному переходу вместе со своими одноклассниками.

Стражи порядка выяснили, что школьники пытались отговорить мальчика, однако он настоял на своем и выбежал на проезжую часть.

В результате ДТП ребенка госпитализировали с переломом ноги. Девушка за рулем иномарки имеет стаж вождения 11 лет.

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