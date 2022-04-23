9-летний мальчик решил перебежать дорогу и угодил под колеса иномарки в Екатеринбурге

Авария произошла вечером в пятницу, 22 апреля, на Самоцветном бульваре, 5 в Екатеринбурге. Renault Kaptur под управлением 31-летней свердловчанки двигался по проезжей части, когда внезапно на дорогу выбежал 9-летний школьник. Как рассказали Е1 в местном ГИБДД, мальчик отказался переходить дорогу по пешеходному переходу вместе со своими одноклассниками.
Стражи порядка выяснили, что школьники пытались отговорить мальчика, однако он настоял на своем и выбежал на проезжую часть.
В результате ДТП ребенка госпитализировали с переломом ноги. Девушка за рулем иномарки имеет стаж вождения 11 лет.