Две девочки-подростка раздели догола школьницу и тушили об нее сигареты в Улан-Удэ

Две девочки-подростка раздели догола школьницу и тушили об нее сигареты в Улан-Удэ
Две девочки-подростка раздели догола школьницу и тушили об нее сигареты в Улан-Удэ
Сегодня, 12:55ПроисшествияФото: 1МI
15-летняя девочка стала жертвой своих знакомых в Улан-Удэ. Две девушки-подростка оставили на ее теле ожоги и снимали на камеру издевательства. СК возбудил уголовное дело.

Инцидент произошел 18 апреля в микрорайоне «Кирзавод» Улан-Удэ. По версии следствия, 15-летняя потерпевшая встретила на улице свою 17-летнюю знакомую, которая уже училась в техникуме. Девушки находились в неприязненных отношениях.

Студентка вместе со своей 15-летней подругой отвели потерпевшую в безлюдное место, где начали над ней издеваться — сняли одежду и избили. Злоумышленницы спугнул случайный прохожий, поэтому они увели потерпевшую в заброшенную квартиру, где продолжили свои издевательства, сообщает СУ СК РФ по республике Бурятия. Уже в жилище потерпевшую раздели догола, связали руки и стали жечь ей волосы. Подозреваемые тушили об ее лицо и руки окурки.

После этого потерпевшую отвели на остановку общественного транспорта, где ее подобрал, одел и отправил домой на такси случайный прохожий. На следующий день школьница обратилась с ожогами на голове, туловище и конечностях, а также многочисленными повреждениями в больницу. Позднее злоумышленницы выложили в соцсети видеозапись своих издевательств. Следователи возбудили уголовное дело за истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ).

17-летняя подозреваемая оставлена дома под присмотром родителей, вторая соучастница издевательств наказанию по данной статье не подлежит из-за своего возраста.

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