Семья офицера ГУФСИН погибла в ДТП на трассе под Камышловом

Офицер ГУФСИН Свердловской области Илья Усов остался один с 8-летним ребенком после смертельной аварии, в которой погибли его жена и теща. Сам мужчина находится в больнице, а на работе собирают деньги ему в помощь.

Смертельная авария, унесшая жизни жены и тещи офицера ГУФСИН Ильи Усова, произошла еще 3 апреля на трассе под Камышловом. Супруге силовика за рулем Skoda Fabia в лобовое по встречной полосе выехало такси Renault Logan, пишет Е1. В результате столкновения виновник аварии оказался в больнице с переломом таза, вывихом правого плеча, переломом правого бедра и правой голени. Ехавший в Skoda офицер ГУФСИН с переломом запястья, рваными ранами и ссадинами был госпитализирован, а его супруга и теща, ехавшая на заднем сидении, погибли до приезда скорой помощи. Сейчас Илья Усов один воспитывает 8-летнего сына. Мужчина до сих пор находится в больнице. Руководство ИК-52, где проходит службу офицер, попросило сотрудников не остаться в стороне и оказать помощь коллеге. Водитель легковушки погиб в результате ДТП с мусоровозом в Каменском округе

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