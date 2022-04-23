Собака получила переломы лап и позвоночника из-за лихача на иномарке в Екатеринбурге

Собака получила переломы лап и позвоночника из-за лихача на иномарке в Екатеринбурге
Собака получила переломы лап и позвоночника из-за лихача на иномарке в Екатеринбурге
Сегодня, 10:42ПроисшествияФото: 1МI
В Екатеринбурге неизвестный сбил на машине собаку, после чего скрылся с места ДТП. Животное спасла неравнодушная девушка, которая продолжает оплачивать лечение. Ветеринары диагностировали перелом позвоночника, а хозяин решил отказаться от питомца из-за личных проблем со здоровьем.

Инцидент произошел в Екатеринбурге 20 апреля. Свердловчанка стала свидетелем того, как неизвестный мужчина сбил на своей иномарке собаку. Неподалеку находился хозяин животного, однако самостоятельно помочь ему не смог — у мужчины онкология.

Свидетельница аварии собаку не бросила и отвезла в ветклинику — там у животного врачи диагностировали переломы лап, черепно-мозговую травму и повреждение позвоночника, пишет Е1.

Девушка оплатила первичное лечение — общая сумма составила около 20 тысяч рублей. Хозяин собаки такую сумму не может осилить. Ветеринары говорят, что возможно, что пес никогда не будет ходить. Животное продолжает находиться в клинике, а хозяин собаки решил от нее отказаться.

Сюжеты:
Новости УрФО
Материалы по теме:
дтпсобакаветеринары
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы