Собака получила переломы лап и позвоночника из-за лихача на иномарке в Екатеринбурге

В Екатеринбурге неизвестный сбил на машине собаку, после чего скрылся с места ДТП. Животное спасла неравнодушная девушка, которая продолжает оплачивать лечение. Ветеринары диагностировали перелом позвоночника, а хозяин решил отказаться от питомца из-за личных проблем со здоровьем.

Инцидент произошел в Екатеринбурге 20 апреля. Свердловчанка стала свидетелем того, как неизвестный мужчина сбил на своей иномарке собаку. Неподалеку находился хозяин животного, однако самостоятельно помочь ему не смог — у мужчины онкология. Свидетельница аварии собаку не бросила и отвезла в ветклинику — там у животного врачи диагностировали переломы лап, черепно-мозговую травму и повреждение позвоночника, пишет Е1. Девушка оплатила первичное лечение — общая сумма составила около 20 тысяч рублей. Хозяин собаки такую сумму не может осилить. Ветеринары говорят, что возможно, что пес никогда не будет ходить. Животное продолжает находиться в клинике, а хозяин собаки решил от нее отказаться. Тагильчанин порезал свою собаку на глазах у прохожей

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