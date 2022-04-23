Тагильчанин разбился при падении из окна на Вагонке

Тагильчанин разбился при падении из окна на Вагонке
Тагильчанин разбился при падении из окна на Вагонке
Сегодня, 13:37ПроисшествияФото: 1МI
Житель Дзержинского района Нижнего Тагила выпал из окна и разбился насмерть. По данным СК, следов насильственной смерти на теле погибшего нет.

Инцидент произошел около 17:45 в пятницу, 22 апреля в Нижнем Тагиле. В доме на проспекте Дзержинского, 45 неизвестный мужчина выпал из окна и погиб, сообщил очевидец сообществу «Инцидент Нижний Тагил».

По словам местного жителя, на месте работали все экстренные службы.

Как рассказали сообществу в СУ СК РФ по Свердловской области, в настоящий момент правоохранители проводят проверку по факту случившегося. Гибель тагильчанина, по предварительным данным, не имеет криминального характера — на теле мужчины отсутствуют какие-либо следы насилия. Окончательный результат будет известен после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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