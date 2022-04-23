Тела троих рабочих нашли в шахте Гайского ГОКа в Оренбургской области

Тела троих рабочих нашли в шахте Гайского ГОКа в Оренбургской области
Тела троих рабочих нашли в шахте Гайского ГОКа в Оренбургской области
Сегодня, 13:22ПроисшествияФото: Гайский ГОК
Трое рабочих погибли на глубине 1,2 километра в шахте Гайского горно-обогатительного комбината Оренбургской области. По версии прокуратуры, на предприятии прогремел взрыв. Администрация ГОКа это опровергает.

Прокуратура и СК проводят проверку по факту гибели троих рабочих на Гайском горно-обогатительном комбинате Оренбурга. Инцидент произошел в субботу, 23 апреля, около 9 утра. По информации надзорного ведомства трое рабочих шахты погибли в результате внештатной детонации, еще 88 человек были эвакуированы, пишет «56orb.ru».

По информации источника издания на комбинате, рабочие погибли не из-за взрыва, а эвакуации не было. На предприятии редакции сообщили, что тела рабочих без внешних повреждений были найдены при заезде на горизонт 1205 метра. В администрации Гайского ГОКа сообщили, что на месте работают горные спасатели. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

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