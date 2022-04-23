Тела троих рабочих нашли в шахте Гайского ГОКа в Оренбургской области

Прокуратура и СК проводят проверку по факту гибели троих рабочих на Гайском горно-обогатительном комбинате Оренбурга. Инцидент произошел в субботу, 23 апреля, около 9 утра. По информации надзорного ведомства трое рабочих шахты погибли в результате внештатной детонации, еще 88 человек были эвакуированы, пишет «56orb.ru».
По информации источника издания на комбинате, рабочие погибли не из-за взрыва, а эвакуации не было. На предприятии редакции сообщили, что тела рабочих без внешних повреждений были найдены при заезде на горизонт 1205 метра. В администрации Гайского ГОКа сообщили, что на месте работают горные спасатели. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.