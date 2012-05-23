За 18 срубленных сосен житель села Покровское заплатил более 250 тысяч рублей
23 мая 2012, 13:46Происшествия
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Об этом сегодня заявил природоохранный прокурор Нижнего Тагила Василий Калинин. 21 мая Александр Платонкин внес последний платеж в кассу организации «Нижне-Тагильское лесничество» в размере 204 591 рубль.
Осужденный, не имея разрешения на рубку деревьев, 30 июня 2011 годаспилил бензопилой 18 сосен объемом 18,41 кубометров.Это произошло в районе села Покровское Пригородного района, рассказывает Василий Валентинович.
При вывозе древесины он был задержан работниками полиции, к которым поступила информация о незаконной рубке от жителей села. Суд постановил, что мужчина должен возместить ущерб от незаконной вырубки в размере 254 тысяч 591 рубль, и конфисковал у него бензопилу.
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