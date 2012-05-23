За 18 срубленных сосен житель села Покровское заплатил более 250 тысяч рублей

При вывозе древесины он был задержан работниками полиции, к которым поступила информация о незаконной рубке от жителей села. Суд постановил, что мужчина должен возместить ущерб от незаконной вырубки в размере 254 тысяч 591 рубль, и конфисковал у него бензопилу.