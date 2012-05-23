Жительница Дегтярска объявила голодовку из-за отсутствия в квартире воды

«Женщина намерена голодать, пока в доме не появится вода и уже послала телеграмму в администрацию и Горводоканал. Воды нет не только в квартире Татьяны Писменной, без воды порядка 30 домов. Чтобы наполнить бутылки, люди вынуждены ходить на окраину частного сектора. Но в колонке такой напор, что порой воду приходится собирать по каплям. Проблемы с водоснабжением частного сектора существуют уже несколько лет. При этом насосная станция находится на этой же улице, однако, вода сначала огибает весь город, и лишь потом, по кольцу возвращается на улицу Шахтёров. Работники станции признаются – увеличить давление в водопроводе они не могут. Трубы старые, и их может разорвать», – передают «Вести Урал».