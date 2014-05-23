На Вагонке тагильчанин обокрал пенсионера на 30 тысяч рублей

Хозяин квартиры, инвалид по зрению, живет один, самостоятельно на улицу не выходит, общается только с закрепленным за ним социальным работником. Пришедший мужчина был настолько убедителен, что пенсионер достал все сбережения, всего 30 тысяч рублей. Незнакомец крутил в руках купюры, пристально их разглядывал, а потом заявил, что деньги необходимо проверить на подлинность и только потом обменять. Мошенник заверил инвалида, что сам все сделает очень быстро и вернет уже новые деньги.