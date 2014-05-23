На Вагонке тагильчанин обокрал пенсионера на 30 тысяч рублей
Накануне днем неизвестный мужчина средних лет пришел в квартиру к 63-летнему пенсионеру, проживающему по ул. Орджоникидзе. Сразу с порога незнакомец начал рассказывать о необходимости обмена денег и попросил хозяина показать имеющуюся наличность.
Хозяин квартиры, инвалид по зрению, живет один, самостоятельно на улицу не выходит, общается только с закрепленным за ним социальным работником. Пришедший мужчина был настолько убедителен, что пенсионер достал все сбережения, всего 30 тысяч рублей. Незнакомец крутил в руках купюры, пристально их разглядывал, а потом заявил, что деньги необходимо проверить на подлинность и только потом обменять. Мошенник заверил инвалида, что сам все сделает очень быстро и вернет уже новые деньги.
После ухода незнакомца мужчина некоторое время ждал, а потом позвонил соцработнику и рассказал о странном визите. Женщина тут же приехала к пенсионеру и вызвала сотрудников полиции.
К сожалению, слабовидящий мужчина не смог описать злоумышленника. Полицейские опросили соседей, но ни к кому больше подозрительный мужчина не заходил, никто его не видел.
По факту мошенничества в отделе полиции № 17 возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 159 УК РФ. Сотрудники полиции просят тагильчан напомнить престарелым родственникам, соседям не впускать в дом незнакомых людей. В случае появления подозрительных граждан обязательно звоните по телефону 02.
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