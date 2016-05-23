В Екатеринбурге будут судить мать выпавшего из окна ребенка

Жительницу Екатеринбурга обвиняют в нарушении статьи №125 УК РФ «Оставление в опасности». Статья предусматривает широкий спектр возможных наказаний. Женщине могут выписать штраф до 80 тысяч рублей или приговорить к исправительным работам до одного года. Из других вариантов возможен арест на 3 месяца или год в исправительной колонии.

Происшествие произошло в прошлую пятницу, 21 мая. Оставшись без присмотра, 2-летний малыш забрался на подоконник и, чтобы посмотреть на улицу, оперся на москитную сетку, которая не выдержала его веса. Семья жила на третьем этаже. В результате падения мальчик получил травмы головы и живота.

В настоящий момент его мать находится под подпиской о невыезде.