В Екатеринбурге будут судить мать выпавшего из окна ребенка
23 мая 2016, 12:40ПроисшествияДенис Таратонов
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В отношении женщины, чей 2-летний ребенок выпал 21 мая из окна третьего этажа, полиция Екатеринбурга возбудила уголовное дело. Матери ребенка грозит до года колонии.
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Жительницу Екатеринбурга обвиняют в нарушении статьи №125 УК РФ «Оставление в опасности». Статья предусматривает широкий спектр возможных наказаний. Женщине могут выписать штраф до 80 тысяч рублей или приговорить к исправительным работам до одного года. Из других вариантов возможен арест на 3 месяца или год в исправительной колонии.
Происшествие произошло в прошлую пятницу, 21 мая. Оставшись без присмотра, 2-летний малыш забрался на подоконник и, чтобы посмотреть на улицу, оперся на москитную сетку, которая не выдержала его веса. Семья жила на третьем этаже. В результате падения мальчик получил травмы головы и живота.
В настоящий момент его мать находится под подпиской о невыезде.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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