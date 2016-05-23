В Екатеринбурге ночью неизвестные исписали угрозами подъезд дома (ФОТО)
Жильцы полагают, что коллекторы наняли для этой цели детей.
В ночь с субботы на воскресенье стены, потолок и даже двери в одном из подъездов жилого дома на Луначарского были изрисованы надписями угрожающего характера. По сообщению жильцов, фразы а-ля «Верни долг, тварь» появились с 1-го по 3-й этажи.
Одна из жительниц пятиэтажки рассказала E1.RU о том, что её сосед встретил тем вечером у подъезда группу подростков с девушкой. Они учтиво попросили впустить их внутрь. Якобы они пришли к другу в 67-ю квартиру, но у него не работает домофон. Именно на стенах около этой квартиры больше всего надписей.
Подозрения пострадавших пали на коллекторов. Ведь исписывание подъездов должников угрожающими фразами – один из излюбленных способов злоумышленников. Больше всего граждан возмутил тот факт, что для совершения хулиганских действий вышибалы могли нанять детей.
Пока неизвестно, кому именно задолжал денег сосед – по этому поводу жильцы подъезда с ним не разговаривали.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru