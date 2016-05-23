В Екатеринбурге уральских артистов обокрали на премьере мюзикла

В субботу в Екатеринбурге прошла премьера любительского мюзикла «Элоя». Вот только завершился дебютный показ уже в отделении полиции. Как сообщают артисты музыкальной постановки в своей группе в социальной сети, во время первого акта неизвестные лица пробрались в закрытую примерку и украли кассовые сборы с премьеры, а также личные деньги и телефоны актеров. Общая сумма ущерба составляет 150 тысяч рублей.