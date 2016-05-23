В Екатеринбурге уральских артистов обокрали на премьере мюзикла
23 мая 2016, 15:05ПроисшествияТимофей Данилов
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Материальный ущерб, нанесенный актерам, превысил 150 тысяч рублей.
Сюжеты: Екатеринбург
В субботу в Екатеринбурге прошла премьера любительского мюзикла «Элоя». Вот только завершился дебютный показ уже в отделении полиции. Как сообщают артисты музыкальной постановки в своей группе в социальной сети, во время первого акта неизвестные лица пробрались в закрытую примерку и украли кассовые сборы с премьеры, а также личные деньги и телефоны актеров. Общая сумма ущерба составляет 150 тысяч рублей.
Пострадавшие обратились с заявлением в полицию. Отмечается, что уже составлен фоторобот предполагаемого преступника.
В постановке мюзикла «Элоя» задействованы несколько десятков вокалистов и танцоров. К премьере артисты готовились полтора года.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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