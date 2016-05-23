В магазине на Вые умер тагильчанин
23 мая 2016, 14:00ПроисшествияДенис Таратонов
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В минувшую пятницу в Нижнем Тагиле в магазине на Вые скончался 60-летний мужчина. Как сообщили в полиции, пенсионеру стало плохо.
Сюжеты: Нижний Тагил
Когда пожилой мужчина почувствовал недомогание, ему вызвали скорую помощь. К приезду бригады медиков он уже умер.
В магазине «Артур» стало плохо мужчине 1956 года рождения. В результате он умер рассказали журналисту TagilCity.ru в пресс-службе УМВД «Нижнетагильское».
Сейчас устанавливается точная причина смерти. Не исключено, что на здоровье мужчины могла повлиять установившая в Нижнем Тагиле аномальная жара. Так, вечером того же дня стало плохо мужчине на перекрестке улиц Ленина и Первомайская. Он тоже умер до приезда скорой помощи.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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