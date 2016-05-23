В магазине на Вые умер тагильчанин

Когда пожилой мужчина почувствовал недомогание, ему вызвали скорую помощь. К приезду бригады медиков он уже умер.

В магазине «Артур» стало плохо мужчине 1956 года рождения. В результате он умер рассказали журналисту TagilCity.ru в пресс-службе УМВД «Нижнетагильское».

Сейчас устанавливается точная причина смерти. Не исключено, что на здоровье мужчины могла повлиять установившая в Нижнем Тагиле аномальная жара. Так, вечером того же дня стало плохо мужчине на перекрестке улиц Ленина и Первомайская. Он тоже умер до приезда скорой помощи.