В Первоуральске пьяная молодежь ругалась матом на полицейских и кидала в патрульный автомобиль камни

Инцидент произошел накануне около 5-ти часов утра. Тогда дорожные полицейские остановили автомобиль ВАЗ-21074. В машине находилась компания молодых людей. Внешний вид и поведение новоиспеченного 18-летнего водителя говорил о том, что парень сел за руль пьяным. Это доказало проведенное медицинское освидетельствование.

Полицейские вызвали на место происшествия эвакуатор. Однако молодежь отказалась выходить из автомобиля. Парни стали ругаться матом на инспекторов ДПС, а один из «героев» даже кинул камень в патрульную машину и разбил переднее стекло на левой двери.

Владелец ВАЗа привлечен к административной ответственности за езду в пьяном виде. А его 17-летний товарищ ответит за мелкое хулиганство. Родителям предстоит в добровольном порядке возместить ущерб, нанесенный их сыном. В случае отказа ущерб будет возмещен через суд.

В конце апреля под Екатеринбургом пятеро пьяных злоумышленников избили трубами и палками полицейских, которые выявляли факты незаконного сбыта наркотиков.