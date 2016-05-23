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В Первоуральске пьяная молодежь ругалась матом на полицейских и кидала в патрульный автомобиль камни
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Первоуральске пьяная молодежь ругалась матом на полицейских и кидала в патрульный автомобиль камни

23 мая 2016, 17:00ПроисшествияТимофей Данилов
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