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В выходные в Нижнем Тагиле сгорели два жилых дома, а в пригороде полыхал лес
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В выходные в Нижнем Тагиле сгорели два жилых дома, а в пригороде полыхал лес

23 мая 2016, 11:35ПроисшествияТимофей Данилов
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