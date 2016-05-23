В выходные в Нижнем Тагиле сгорели два жилых дома, а в пригороде полыхал лес

В минувшие выходные на территории Нижнего Тагила зарегистрировано 24 возгорания мусора и прошлогодней травы. А накануне днем произошел пожар на улице Подсобное хозяйство. Там сгорел жилой дом с надворовыми постройками. Во время пожара пламя перекинулось на соседний участок. Там сгорели хозяйственные строения. Предполагается, что ЧП произошло по вине неустановленных лиц, которые пренебрегли правилами пожарной безопасности.

А за день до этого, в субботу вечером, сгорел дом в Черноисточинске. Площадь горения составила более 200 квадратных метров. Огонь уничтожил жилой дом, баню и надворовые постройки. В настоящий момент устанавливаются причина ЧП и ущерб.

Кроме того, в эти выходные произошел лесной пожар в Усть-Уткинском лесничестве. Пламя повредило 5 гектаров зеленого насаждения. Сообщение о возгорании поступило в 13:40, а прекратить распространение огня удалось в 22:00.

В региональном управлении МЧС предупреждают, что из-за жары в регионе еще несколько дней сохранится высокая пожарная опасность.