Директор строительной фирмы в Екатеринбурге обвиняется в причинении имущественного ущерба и обмане дольщиков

Как установило следствие, обвиняемый под предлогом строительства трехэтажного жилого дома арендовал землю в Качканаре. В 2014 году был заключен контракт между госучреждением «Фонд жилищного строительства» и компанией, участником которой являлся гражданин.

Фактически контракт заключался на строительство жилых помещений, предназначенных для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Ввод в эксплуатацию был запланирован на 25 октября 2015 года.

Впоследствии обвиняемый перезаключил договор с компанией, которой он руководил, и получил на счет фирмы около 16 млн рублей, согласно заключенному с предыдущей организацией государственному контракту.

Далее руководитель привлек через юриста дольщиков строительства жилого дома. Взятые на себя обязательства по строительству дома он не выполнил, а также потратил 1,9 млн рублей из средств, выделенных из областного бюджета. Дольщики, вложившие свои средства в строительство, оказались обмануты.

Было возбуждено уголовное дело. Обвиняемый частично возместил ущерб. Состоится суд. Санкции по соответствующей статье УК РФ предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.