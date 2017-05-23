Два человека погибли и семеро получили тяжелые травмы в результате ДТП под Нижними Сергами (ФОТО)
23 мая 2017, 11:00Происшествия
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Серьезное ДТП с двумя погибшими и множеством пострадавших произошло на автодороге в Свердловской области.
Водитель «восьмерки» не смог справиться с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения. Там произошло столкновение с четырьмя встречными автомобилями – «Ивеко», «Тойота» и «Фольксваген».
В результате аварии на месте скончались водитель и пассажир отечественного автомобиля. Еще трое пассажиров этого ТС были госпитализированы в больницы с различными тяжелыми травмами. Также травмы получили водитель и пассажиры микроавтобуса, пишут «Ведомости Урала».
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Фото: Управление ГИБДД по Свердловской области
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