Два человека погибли и семеро получили тяжелые травмы в результате ДТП под Нижними Сергами (ФОТО)

Водитель «восьмерки» не смог справиться с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения. Там произошло столкновение с четырьмя встречными автомобилями – «Ивеко», «Тойота» и «Фольксваген».

В результате аварии на месте скончались водитель и пассажир отечественного автомобиля. Еще трое пассажиров этого ТС были госпитализированы в больницы с различными тяжелыми травмами. Также травмы получили водитель и пассажиры микроавтобуса, пишут «Ведомости Урала».