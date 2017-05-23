Лось погиб, водитель иномарки получил травмы головы и позвоночника в результате ДТП под Каменском-Уральским (ФОТО)
23 мая 2017, 11:50Происшествия
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В ДТП под Каменском-Уральским пострадал водитель иномарки, и погиб лось, перебегавший дорогу.
Сюжеты: Екатеринбург
20 мая в 21:50 на автотрассе Екатеринбург-Шадринск-Курган произошло ДТП, в котором погибло животное. Лось перебегал дорогу в то время, когда автомобиль двигался по шоссе.
37-летний владелец Renault Duster в темноте не заметил животное и допустил наезд, в результате которого лось погиб, водитель получил травмы. Иномарка получила серьезные повреждения.
Мужчину госпитализировали для оказания медицинской помощи. Врачи диагностировали у пострадавшего перелом шейного отдела позвоночника и сотрясение мозга, сообщает KU66.Ru.
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Фото: KU66.Ru
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