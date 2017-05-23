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Лось погиб, водитель иномарки получил травмы головы и позвоночника в результате ДТП под Каменском-Уральским (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Лось погиб, водитель иномарки получил травмы головы и позвоночника в результате ДТП под Каменском-Уральским (ФОТО)

23 мая 2017, 11:50Происшествия
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