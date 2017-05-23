Пассажирка ВАЗа пострадала в аварии на Южном подъезде к Нижнему Тагилу (ФОТО)
23 мая 2017, 07:00Происшествия
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В минувшее воскресенье, 21 мая, на Южном подъезде к Нижнему Тагилу произошла дорожная авария.
Сюжеты: Нижний Тагил
Виновник аварии - мужчина 1988 года на Мерседесе, выезжая с примыкающей дороги из коллективного сада «Солнечный», не пропустил автомобиль ВАЗ-211540 с 47-летним автолюбителем за рулём. Случилось столкновение.
Травмы получила 44-летняя пассажирка русской легковушки.
Женщина была доставлена в больницу с ушибом грудной клетки и голени. После оказания помощи была отпущена домой, передает ОГИБДД.
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Фото: ОГИБДД Нижнего Тагила
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