Полуторагодовалый мальчик из Екатеринбурга выжил после падения с 10 этажа

21 мая в уральской столице произошло ЧП: маленький мальчик выпал с 10-го этажа из квартиры. В это время мама ребенка выходила на кухню, чтобы налить воды. А когда женщина вернулась, малыша в комнате не обнаружила.

Увидев открытое окно, обеспокоенная мать выглянула на улице, где увидела лежащего на земле сына. Ребенок оказался жив. Скорая помощь доставила пострадавшего полуторалетнего ребенка в больницу, где у мальчика был диагностирован перелом ключицы, сообщает Е1.RU.

Ветки деревьев, расположенных прямо под окном дома, смягчили удар при падении. Также земля, куда упал ребенок, оказалась мягкой. Как рассказала мама малыша, несколько дней назад ребенок научился залазить по батарее к окну.