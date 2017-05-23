Убийца четырех человек в Березовском приговорен к пожизненному сроку лишения свободы

В Березовском состоялся суд в отношении местного жителя, убившего двух мужчин и двух женщин. Судом установлено, что 25 декабря 2016 года он вместе со своими знакомыми распивал спиртное в частном доме.

Во время застолья между собутыльниками произошел конфликт. Обвиняемый не простил своих приятелей и ночью расправился с обидчиками.

Злоумышленник вооружился топором и зашел в гостиную, где спали двое – мужчина и женщина. Он нанес многочисленные удары по голове и телу спящих, от чего оба скончались на месте.

После этого мужчина прошел в спальню и сделал то же самое с двумя другими. Чтобы скрыть следы, преступник перенес трупы людей в подполье, а потом поджег дом.

Суд признал обвиняемого вменяемым, согласно заключению судмедэкспертизы, и назначил наказание в виде пожизненного срока заключения с отбыванием наказания в колонии особого режима, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.