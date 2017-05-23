Вандалы-пятиклассники сломали 157 надгробий на кладбище в посёлке Свердловской области
23 мая 2017, 08:15Происшествия
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В посёлке Билимбай накануне вандалы устроили погром на кладбище, повредив 157 надгробий.
Первой в полицию обратилась местная жительница, которая обнаружила, что на могилах её родственников сломаны памятники. По приезду сотрудников полиции стало ясно, что повреждено гораздо больше надгробных плит - 157, 53 из которых восстановить вряд ли удастся.
Вандалами оказались пятиклассники из местной школы. Парней было трое, причем двое из них состоят на учёте в отделе по надзору за несовершеннолетними, передает Комсомольская правда.
Семьи, могилы чьих родственников были повреждены, могут обратиться в суд. Родители всех подростков будут привлечены к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей, поскольку до полноценного наказания их дети ещё не доросли.
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