Вандалы-пятиклассники сломали 157 надгробий на кладбище в посёлке Свердловской области

Первой в полицию обратилась местная жительница, которая обнаружила, что на могилах её родственников сломаны памятники. По приезду сотрудников полиции стало ясно, что повреждено гораздо больше надгробных плит - 157, 53 из которых восстановить вряд ли удастся.

Вандалами оказались пятиклассники из местной школы. Парней было трое, причем двое из них состоят на учёте в отделе по надзору за несовершеннолетними, передает Комсомольская правда.

Семьи, могилы чьих родственников были повреждены, могут обратиться в суд. Родители всех подростков будут привлечены к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей, поскольку до полноценного наказания их дети ещё не доросли.