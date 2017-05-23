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Взрывное устройство искали спецслужбы на трех вокзалах Нижнего Тагила
Сюжеты:
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Взрывное устройство искали спецслужбы на трех вокзалах Нижнего Тагила

23 мая 2017, 11:30ПроисшествияДенис Таратонов
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