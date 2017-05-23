Взрывное устройство искали спецслужбы на трех вокзалах Нижнего Тагила

Позвонил неизвестный и сказал, что заминировал вокзал. Он не уточнил, какой именно. Все подразделения полиции, скорая, пожарные, МЧС выезжали и отрабатывали по трем вокзалам: железнодорожному, автовокзалу и на Смычке. Информация не подтвердилась. По информации ЕДДС, злоумышленник уже найден рассказал редакции TagilCity.ru руководитель отдела гражданской защиты населения Нижнего Тагила Андрей Жбанов.

Всего три недели назад в Нижнем Тагиле произошел похожий инцидент — неизвестный тагильчанин сообщал о минировании здания Демидовской больницы. Тогда злоумышленника не удалось оперативно установить. Наказание за такие действия, напомним, может быть довольно суровым. В худшем случае «шутник» может получить до трёх лет тюрьмы.