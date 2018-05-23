Пенсионер разыскивается в поселке Висим под Нижним Тагилом (ФОТО)
23 мая, 19:10Происшествия
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20 мая в поселке Висим под Нижним Тагилом пропал 58-летний Вершинин Сергей Анкудинович.
Приметы пропавшего: рост 158 см, телосложение худощавое, глаза голубые, волосы седые короткие.
Особые приметы: нет зубов.
Был одет в черную спортивную шапку, темно-синюю рубашку в клетку, черное домашнее трико, коричневую вельветовую ветровку, черные резиновые галоши.
Может нуждаться в медицинской помощи.
Всем, кому что либо известно о место нахождении Сергея Вершинина, просьба сообщить по телефонам: 89000440220, 89002036662, 89826640590, 02.
Фото: поисковый отряд «Прорыв»
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