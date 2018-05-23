Пенсионер разыскивается в поселке Висим под Нижним Тагилом (ФОТО)

Был одет в черную спортивную шапку, темно-синюю рубашку в клетку, черное домашнее трико, коричневую вельветовую ветровку, черные резиновые галоши.

Может нуждаться в медицинской помощи.

Всем, кому что либо известно о место нахождении Сергея Вершинина, просьба сообщить по телефонам: 89000440220, 89002036662, 89826640590, 02.