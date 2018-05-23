Подросток пострадал при взрыве газового баллона в Ревде
23 мая, 15:15Происшествия
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Днем 23 мая в одном из частных домов Ревды взорвался газовый баллон. В результате происшествия пострадал подросток 2000 года рождения.
По предварительной информации взрыв произошел из-за утечки газа. Сейчас молодой человек находится в больнице.
Как сообщает СУ СКР по Свердловской области, по факту происшествия была организована доследственная проверка. Все обстоятельства инцидента выясняются.
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