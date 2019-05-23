На Урале женщина обвинила врачей в смерти 10-месячного сына

Как рассказала корреспондентам Е1 мама погибшего ребенка, у малыша 10 мая поднялась температура. Женщина вызвала бригаду медиков из Белоярского района. Врачи детской больницы осмотрели ребенка и диагностировали у него ОРВИ. Со слов женщины, на ее вопрос о необходимости госпитализации, врачи ответили, что ребенка можно лечить дома. Высокую температуры они объяснили режущимися зубами.

11 мая ребенку не стало лучше, женщина вызвала скорую помощь и потребовала госпитализацию в Белоярскую районную больницу. Там ребенку сделали жаропонижающий укол и отправили женщину с малышом домой. Уже дома мальчику стало хуже, появились признаки обезвоживания, началась рвота. Мать снова поехала в больницу. Когда ребенка приняли, он уже был, со слов матери, в тяжелом состоянии. 12 мая малыша поместили в реанимацию, а потом транспортировали в ОКБ Екатеринбурга. Там ребенок скончался.

Результаты вскрытия показали, что у мальчика был менингит.

Если бы мой сын был сразу госпитализирован в Областную детскую больницу Екатеринбурга, то остался бы жив. За период нахождения в Белоярской детской больнице диагноз не был установлен, оказывались неквалифицированные медицинские услуги,сказала корреспондентам Е1 мама погибшего мальчика.