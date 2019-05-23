Опубликовано видео крупного пожара в частном секторе Нижней Салды

Сегодня, 23 мая, в частном секторе Нижней Салды загорелись шесть домов. На месте происшествия работают 30 спасателей и 11 единиц спецтехники, улицы частично перекрыты. Для тушения огня с воздуха прибыл вертолет Ми-8. Информация о пострадавших не распространяется.