Опубликовано видео крупного пожара в частном секторе Нижней Салды
Сегодня, 18:38ПроисшествияФото: МЧС по Свердловской области
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Нижней Салде горят дома на двух центральных улицах. Пожар охватил шесть построек, на место происшествия вылетел вертолет Ми-8. Газета «Городской вестник» опубликовала видео с места крупного возгорания.
Сюжеты: Верхняя и Нижняя Салда
Масштаб пожара отчетливо виден на 4-й минуте.
Видео
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Видео: Группа «Городского вестника ПЛЮС» в соцсети
Сегодня, 23 мая, в частном секторе Нижней Салды загорелись шесть домов. На месте происшествия работают 30 спасателей и 11 единиц спецтехники, улицы частично перекрыты. Для тушения огня с воздуха прибыл вертолет Ми-8. Информация о пострадавших не распространяется.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей