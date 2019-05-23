СКР не стал возбуждать дело из-за взрыва самогонного аппарата в квартире следователя
Сегодня, 18:25ПроисшествияФото: официальный сайт УК «Академический»
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Следственный комитет отказал в возбуждении дела по факту взрыва самогонного аппарата в квартире руководителя следственного райотдела, вследствие чего пострадали два человека, сообщает интернет-издание Znak.
Сюжеты: Екатеринбург
Напомним, что в результате взрыва в квартире выбило окна и рамы. Пожар тушили 30 сотрудников МЧС. Из-за возгорания были эвакуированы 20 жильцов дома, в том числе восемь детей. Огонь повредил не только квартиру, но и площадку подъезда.
Причину взрыва в ведомстве не уточнили. По информации источника Znak, на месте происшествия нашли остатки прибора, похожего на самогонный аппарат.
Позже выяснилось, что квартира принадлежит руководителю следственного отдела по Железнодорожному району Екатеринбурга следственного управления СКР по региону. В результате взрыва он и его супруга получили ожоги.
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