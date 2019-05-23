СКР не стал возбуждать дело из-за взрыва самогонного аппарата в квартире следователя

Напомним, что в результате взрыва в квартире выбило окна и рамы. Пожар тушили 30 сотрудников МЧС. Из-за возгорания были эвакуированы 20 жильцов дома, в том числе восемь детей. Огонь повредил не только квартиру, но и площадку подъезда.

Причину взрыва в ведомстве не уточнили. По информации источника Znak, на месте происшествия нашли остатки прибора, похожего на самогонный аппарат.