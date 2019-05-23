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СКР не стал возбуждать дело из-за взрыва самогонного аппарата в квартире следователя
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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СКР не стал возбуждать дело из-за взрыва самогонного аппарата в квартире следователя

Сегодня, 18:25ПроисшествияФото: официальный сайт УК «Академический»
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