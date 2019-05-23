Тагильские полицейские спасли из огня многодетную семью

Оперуполномоченные отдела полиции № 16 Павел Балакин и Павел Торгашев увидели возгорание на балконе «многоэтажки». Полицейские сообщили в дежурную часть о пожаре и попытались потушить его. Торгашев с огнетушителем поднялся на козырек магазина и начал бороться с огнем. Его коллега забежал в горящую квартиру и наткнулся на напуганную пенсионерку и четверых маленьких детей. Вместе с мужчиной, прибежавшим на помощь чуть раньше, полицейский вывел семью на улицу. В результате пожара никто из них не пострадал.