Тагильские полицейские спасли из огня многодетную семью
Сегодня, 16:55ПроисшествияФото: Пресс-группа МУ МВД России "Нижнетагильское"
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В Нижнем Тагиле двое полицейских помогли вывести из огня пожилую женщину и четверых малолетних детей, сообщает пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское». Пожар произошел 9 мая.
Оперуполномоченные отдела полиции № 16 Павел Балакин и Павел Торгашев увидели возгорание на балконе «многоэтажки». Полицейские сообщили в дежурную часть о пожаре и попытались потушить его. Торгашев с огнетушителем поднялся на козырек магазина и начал бороться с огнем. Его коллега забежал в горящую квартиру и наткнулся на напуганную пенсионерку и четверых маленьких детей. Вместе с мужчиной, прибежавшим на помощь чуть раньше, полицейский вывел семью на улицу. В результате пожара никто из них не пострадал.
Руководство полиции пообещало поощрить полицейских и мужчину, сообщает пресс-секретарь областного главка Валерий Горелых.
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