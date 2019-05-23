В Екатеринбурге на стройплощадке выкопали снаряд

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23 мая в столице Урала работниками стройплощадки был обнаружен снаряд, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Пока неизвестно, является ли снаряд боевым. В полиции Екатеринбурга корреспондентам Е1 обещали позднее предоставить комментарии.
Со слов очевидцев, предмет, похожий на снаряд, был обнаружен во время строительных работ. Его выкопали рабочие стройплощадки на улице Академика Сахарова. Спецслужбы, приехавшие на место, оперативно эвакуировали людей с объекта.
Ранее в Екатеринбурге была найдена граната, мужчина увидел предмет в одном из дворов и возил его в своей машине. Также неоднократно сообщалось о снарядах, обнаруженных во дворах Екатеринбурга. Однако опасности они не представляли.
В начале мая в столице Урала сразу в двух дворах были найдены контейнеры, излучающие радиацию.
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