В Екатеринбурге на стройплощадке выкопали снаряд

Пока неизвестно, является ли снаряд боевым. В полиции Екатеринбурга корреспондентам Е1 обещали позднее предоставить комментарии.

Со слов очевидцев, предмет, похожий на снаряд, был обнаружен во время строительных работ. Его выкопали рабочие стройплощадки на улице Академика Сахарова. Спецслужбы, приехавшие на место, оперативно эвакуировали людей с объекта.

Ранее в Екатеринбурге была найдена граната, мужчина увидел предмет в одном из дворов и возил его в своей машине. Также неоднократно сообщалось о снарядах, обнаруженных во дворах Екатеринбурга. Однако опасности они не представляли.