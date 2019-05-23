В Екатеринбурге задержали грабителя пунктов микрозаймов

Мужчина подозревается в ограблении трех пунктов микрозаймов на улицах Белинского, Уральской и Бардина.

По версии следствия, злоумышленник с пистолетом врывался в помещении и требовал отдать ему деньги. Первая попытка не увенчалась успехом: консультант нажала тревожную кнопку. В последующие два раза грабителю удалось заполучить 19 тысяч рублей. Мужчине покидал пункты до приезда полицейских.

По подозрению в совершении серии грабежей задержали 22-летнего уроженца Казахстана, ранее судимого за аналогичные преступления. Он признал свою вину.