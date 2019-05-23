В Екатеринбурге задержали грабителя пунктов микрозаймов

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Подозреваемый в нападении с пистолетом на пункты микрозаймов задержан в Екатеринбурге. Ему грозит до десяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД России по Екатеринбургу.
Сюжеты: Екатеринбург
Мужчина подозревается в ограблении трех пунктов микрозаймов на улицах Белинского, Уральской и Бардина.
По версии следствия, злоумышленник с пистолетом врывался в помещении и требовал отдать ему деньги. Первая попытка не увенчалась успехом: консультант нажала тревожную кнопку. В последующие два раза грабителю удалось заполучить 19 тысяч рублей. Мужчине покидал пункты до приезда полицейских.
По подозрению в совершении серии грабежей задержали 22-летнего уроженца Казахстана, ранее судимого за аналогичные преступления. Он признал свою вину.
В отношении задержанного возбуждено дело по статье «Разбой» (ч. 2 ст. 162 УК РФ), ему грозит до десяти лет лишения свободы.
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