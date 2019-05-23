В Свердловской области пятеро подростков пострадали от взрыва газа
Сегодня, 07:56ПроисшествияФото: ГУ МЧС по Свердловской области
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В поселке Малышева пятеро несовершеннолетних пострадали от взрыва газового баллона в гаражном боксе, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.
Инцидент произошел 22 мая на улице Февральская. В момент нахождения несовершеннолетних в гараже произошла детонация газовоздушной смеси, случившаяся из-за кратковременного открытия баллона с помпами рядом с источником пламени. Последующего горения не зафиксировано.
Подростки самостоятельно обратились в медучреждение. Пострадавшие госпитализированы. Устанавливается полная картина происшествия.
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