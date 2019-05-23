В Свердловской области пятеро подростков пострадали от взрыва газа

Инцидент произошел 22 мая на улице Февральская. В момент нахождения несовершеннолетних в гараже произошла детонация газовоздушной смеси, случившаяся из-за кратковременного открытия баллона с помпами рядом с источником пламени. Последующего горения не зафиксировано.