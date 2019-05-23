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В Свердловской области пятеро подростков пострадали от взрыва газа
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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В Свердловской области пятеро подростков пострадали от взрыва газа

Сегодня, 07:56ПроисшествияФото: ГУ МЧС по Свердловской области
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